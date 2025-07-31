Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна

Глава Союза армян РФ Ара Абрамян будет способствовать «консолидации политических сил», оппозиционных нынешнему премьер-министру Николу Пашиняну, в ходе парламентских выборов в Армении в 2026 году. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Абрамяна, сам он принимать участия в выборах не планирует.

«Я тем не менее использую все свои возможности, чтобы помочь объединению здоровых сил, способных последовательно и с любовью к Родине использовать имеющийся экономический и человеческий потенциал, в том числе диаспоры, чтобы возродить Армению», — заявил Абрамян.

Он добавил, что нынешняя власть проиграла войну, а также «передает контроль над важнейшими объектами страны иностранцам». Кроме того, правительство «увеличивает задолженность Армении и способствует росту цен», отметил Абрамян.