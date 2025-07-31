USD 1.7000
EUR 1.9440
RUB 2.0968
Подписаться на уведомления
Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна

13:07 990

Глава Союза армян РФ Ара Абрамян будет способствовать «консолидации политических сил», оппозиционных нынешнему премьер-министру Николу Пашиняну, в ходе парламентских выборов в Армении в 2026 году. Об этом он заявил ТАСС.

По словам Абрамяна, сам он принимать участия в выборах не планирует.

«Я тем не менее использую все свои возможности, чтобы помочь объединению здоровых сил, способных последовательно и с любовью к Родине использовать имеющийся экономический и человеческий потенциал, в том числе диаспоры, чтобы возродить Армению», — заявил Абрамян.

Он добавил, что нынешняя власть проиграла войну, а также «передает контроль над важнейшими объектами страны иностранцам». Кроме того, правительство «увеличивает задолженность Армении и способствует росту цен», отметил Абрамян.

О зарплатах в Азербайджане
О зарплатах в Азербайджане
13:28 679
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
11:20 2743
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики экономика должна быть экономной
01:19 5262
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане фото
13:10 553
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
13:07 991
Турция готова открыть консульство в Шуше
Турция готова открыть консульство в Шуше
12:45 942
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
12:40 1436
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8329
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
12:09 2186
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 1369
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 2555

ЭТО ВАЖНО

О зарплатах в Азербайджане
О зарплатах в Азербайджане
13:28 679
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
И в Чехии обнаружили загрязненную азербайджанскую нефть
11:20 2743
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики
Росстандарт пошел войной на китайские грузовики экономика должна быть экономной
01:19 5262
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане
Хикмет Гаджиев встретился с послом Украины в Азербайджане фото
13:10 553
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
Кремль бросил против Пашиняна еще и Ару Абрамяна
13:07 991
Турция готова открыть консульство в Шуше
Турция готова открыть консульство в Шуше
12:45 942
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
Критическая ситуация в Покровске. Русские прорвались в город
12:40 1436
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву
И мечеть повреждена при ударе России по Киеву фото и видео; обновлено 12:40
12:40 8329
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
Офис Пашиняна об управлении Зангезурским коридором
12:09 2186
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
Переговоры Израиля и Сирии в Баку
11:29 1369
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор»
Пезешкиан поддержал «Зангезурский коридор» так считают армяне
11:26 2555
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться