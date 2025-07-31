Трамп теряет доверие, а демократы и вовсе на дне

Экс-кандидат в президенты от демократов Камала Харрис объявила о том, что она отказывается от участия в выборах губернатора своего родного штата Калифорния, в котором она прежде была генеральным прокурором, а потом представляла штат в Сенате США. Многочисленные политологи тут же ухватились за эту новость, чтобы сделать вывод: Камала открыла дверь, чтобы баллотироваться в президенты в 2028 году. После проигрыша Дональду Трампу она долго собиралась с мыслями и выступила с первой после выборов речью лишь в апреле. А еще до этого она сообщила, что думает о борьбе за пост губернатора Калифорнии и отводит полгода, чтобы определиться со своими планами. Теперь ясно, что нынешнего губернатора Гэвина Ньюсома, который отсидел два срока, а на третий претендовать уже не может, будет менять кто-то другой.

Харрис, судя по всему, и не горела желанием стать губернаторшей. В минувшие месяцы она игнорировала большие политические мероприятия в штате и не пыталась установить контакты с лидерами крупнейших профсоюзов, которые могли бы ее поддержать. Вместо этого Камала совершила пару поездок за рубеж. На прошлой неделе она присутствовала на свадьбе наследницы империи Apple Ив Джобс, с матерью которой дружна, а раньше выступала на конференции по недвижимости в Австралии. Давайте же посмотрим, каковы шансы у Камалы, чтобы стать кандидатом, победить в праймериз и стать президентом. Она, безусловно, в национальном масштабе намного более известная фигура, чем все кандидаты из числа губернаторов штатов. Времени для того, чтобы определиться у нее достаточно. Харрис собирается создать новую политическую организацию и одновременно хочет написать книгу, а период до промежуточных выборов 2026 года намерена посвятить поддержке кандидатов от демократов на места в Палате представителей Конгресса. Возможно, от этих усилий и от того, смогут ли демократы завоевать большинство в палате, зависит и политическое будущее самой Харрис. Говорят, что она хочет ориентироваться на «Поколение Z» - людей, родившихся в середине 90-ых годов прошлого столетия.

Но есть у нее и серьезные проблемы. И это касается не только того, что она проиграла Трампу с разгромным счетом. Многие в Демократической партии продолжают критиковать ее за то, что называется «cover up». То есть она скрывала от нации правду об удручающем здоровье Джо Байдна, которое столь драматическим образом проявилось на провальных предвыборных дебатах с Трампом. Харрис неоднократно опровергала это, говоря, что с Байденом все было хорошо, но это вызывало лишь насмешки. Критики говорили, что если бы дряхлый Джо не стал бы баллотироваться, а сразу поддержал Камалу, то все могло бы сложиться по-другому. В кругу возможных претендентов на участие в выборах 2028 уже довольно тесно. Там Гэвин Ньюсом, который начал свой консервативный подкаст, чтобы избавиться от репутации отчаянного либерала и, кроме того, недавно посетил Южную Каролину, весьма важный штат на всех выборах. Кроме него в группе готовых пройти кастинг другие губернаторы - Джей Роберт Притцкер из Иллинойса, Уэс Мур из Мэриленда, а также Джон Шапиро из Пенсильвании. На мой взгляд наибольшие шансы победить на праймериз именно у Шапиро. В преимущественно республиканском штате (оплотом демократов является там только Филадельфия) он чрезвычайно популярен благодаря своим коммуникационным талантам и красноречию.

В Америке до сих пор гадают, что было бы, если бы Камала Харрис выбрала в напарники его, а не невыразительного бывшего тренера провинциальной футбольной команды Тима Уолтца. А мог бы быть действительно другой результат выборов. В Пенсильвании мог бы победить дуэт Харрис-Шапиро и этот штат потянул бы за собой и другие колеблющиеся штаты на севере страны. Но политическое чутье подвело Камалу. Она решила, что будет мудрее представить нации политика, который был бы «как все», то есть напоминал бы избирателей их самих. Кроме того, она побоялась пригласить в свой ticket еврея. Супруг Харрис тоже еврей и это могло бы вызвать волну антисемитизма. Но сейчас центристы Джон Шапиро и упомянутый Гэвин Ньюсом, определенно могут изменить ориентацию партии на левых и ультралевых. После проигрыша Трампу лидеры этой группы - престарелый Берни Сандерс, сенатор от Вермонта и конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес решили, что наступил их час и в паре стали разъезжать по штатам и выступать в роли спасителей рабочего класса. Поддержка этих маркcистов-ленинцев, к которым примкнул «демократический социалист» Зохран Мамдани, борющийся за пост мэра Нью-Йорка лишь завершит на будущих выборах исторический провал демократов, начавшийся в прошлом году. Рейтинги демократов, свидетельствуют недавние опросы, проведенные Wall Street Journal, говорят, что лишь 33 процента избирателей придерживаются благоприятного мнения об этой партии. Это самый низкий уровень ее одобрения за несколько десятилетий.