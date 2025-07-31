В Стамбуле предотвратили теракт на концерте Тимберлейка

Власти Турции сообщили о предотвращении террористической атаки на концерт американского певца Джастина Тимберлейка в Стамбуле.

Как пишут турецкие СМИ, за день до мероприятия несколько экстремистских групп распространили информацию о планах атаки на стадион Стамбульского университета, где должно было состояться шоу.

Благодаря оперативным действиям управления полиции угроза была нейтрализована до начала концерта. Безопасность обеспечивали тысячи сотрудников, включая спецназ, антитеррористические подразделения и полицейских в гражданском.

На фоне повышенных мер безопасности зрители столкнулись с длительными очередями и задержками на входе. Тем не менее мероприятие прошло без происшествий.

27 июля Тимберлейк дал концерт на Бакинском олимпийском стадионе.