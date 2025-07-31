Лукашенко призвал к «военной мобилизации»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мирное время сегодня требует от дипломатов и правительства «военной мобилизации». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация!», – сказал Лукашенко на встрече с главами белорусских дипмиссий в Минске.

По словам президента, текущий и последующие годы будут сложными — давление и требования будут только усиливаться. При этом он подчеркнул, что «военная мобилизация» касается не только глав дипломатических миссий, но и всего правительства. «Экономику нужно удержать», – пояснил белорусский лидер.