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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Лукашенко призвал к «военной мобилизации»

13:25 593

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что мирное время сегодня требует от дипломатов и правительства «военной мобилизации». Об этом сообщает телеграм-канал «Пул Первого».

«Не только во время войны и военных действий приходится мобилизовываться. Но и в мирное время. Считайте, что мы живем в очень трудное мирное время, когда нужна военная мобилизация!», – сказал Лукашенко на встрече с главами белорусских дипмиссий в Минске.

По словам президента, текущий и последующие годы будут сложными — давление и требования будут только усиливаться. При этом он подчеркнул, что «военная мобилизация» касается не только глав дипломатических миссий, но и всего правительства. «Экономику нужно удержать», – пояснил белорусский лидер.

 

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