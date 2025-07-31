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О зарплатах в Азербайджане

Отдел информации
13:28 698

В ходе опроса, проведенного редакцией haqqin.az среди агентств по трудоустройству, размер самой высокой зарплаты среди предложенных в Азербайджане вакансий за первое полугодие 2025 года составил 8 тысяч манатов в месяц.

Как сообщила глава рекрутинговой компании ANGLO-AMERICAN BUSINESS SERVICES & ATTAS PR ALLIANCE Фатима Аслан такая зарплата была на должность представителя зарубежной компании в Азербайджане.

По ее словам, большинство заплат поступивших в компанию вакансий варьирует 1200-1500 манатов. Это менеджеры по продажам, специалисты техники по безопасности, логистике, водители-экспедиторы и т.д.

В прошлые годы больше предложений с высокими зарплатами были из энергетического сектора, где ежемесячный оклад составлял 5-6 тысяч манатов. Сейчас больше предложений в сфере торговли и финансам.

В компании по трудоустройству VIPKADR.AZ сообщили, что максимальная зарплата была по вакансии сетевого администратора – 5 тыс манатов. В целом спрос на IT- специалистов остается довольно высоким. Их стартовые зарплаты (без бонусов, начислений и пр.) начинаются от 800-1000 манатов, затем следуют бухгалтера от 600-800 манатов.

В рекрутинговой компании Prime lane максимально высокая заработная плата была 3500 манатов на должность финансиста.

В топе высокооплачиваемых работ идут менеджеры по продажам в дистрибьюторских компаниях по реализации бытовой техники, электроники, автокомплектующих от 3500 до 4500 манатов. Далее финансисты 2500-3500 манатов в месяц.

Отметим, что с 2025 года минимальная зарплата в стране составляет 400 манатов.

По официальным статистическим данным среднемесячная номинальная заработная плата наемных работников в Баку в январе-апреле этого года составила 1 385,9 манатов, а по стране - 1 100,6 манатов. В среднем зарплаты у работников нефтегазового сектора составили около 3928 манатов в месяц, а в ненефтяном секторе средняя зарплата - 1042,2 манатов.

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