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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Казахстану участие России не нужно

13:34 394

Казахстан начал самостоятельно строить три ТЭЦ, возведение которых ранее планировалось при участии России. Об этом сообщил на пресс-конференции первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр.

«Компания «Интер РАО», обязуясь построить станции у нас, должна была получить экспортное финансирование по недорогой ставке. К сожалению, они не смогли это сделать, поэтому было принято решение построить их самостоятельно», - рассказал Скляр, отвечая на вопрос о возведении трех ТЭЦ в Казахстане.

Он отметил, что уже начата активная фаза строительства Кокшетауской ТЭЦ, заказчиком выступает компания «Самрук-Энерго». «То же самое будет со станциями в Семее и Усть-Каменогорске. Если мы получим предложение от российских коллег по финансированию, то «Самрук-Энерго» может выбрать их в партнеры, здесь никаких препятствий не будет», - пояснил он.

Соглашение о строительстве трех ТЭЦ в Кокшетау, Семее и Усть-Каменогорске было подписано в 2024 году. Документом предусмотрено предоставление казахстанской стороне льготного (субсидированного) экспортного кредита от российской стороны. На пресс-конференции 15 июля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов сообщил, что возведение ТЭЦ в Кокшетау, строительство которой ранее планировали при участии России, казахстанская сторона начала самостоятельно.

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