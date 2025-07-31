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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп посмотрел на детей Газы и изменил отношение к Нетаньяху

13:46 169

Президент США Дональд Трамп решил изменить подход к взаимодействию с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху после того, как увидел кадры с голодающими детьми в секторе Газа. Об этом рассказали два чиновника из Белого дома в комментарии телеканалу CNN.

По информации телеканала, Трамп посмотрел видеоматериалы о голодающих детях перед отъездом в Шотландию. «Он сказал своим помощникам, что хочет обсудить с Нетаньяху эти ужасные картины и спросил, чем США могут помочь», - заявили собеседники телеканала. По словам одного из чиновников, от этих кадров Трампу стало «очень не по себе».

Как отмечает CNN, в понедельник Трамп лично говорил с Нетаньяху о проблеме голода в секторе Газа и указал израильскому премьеру, что «действовать необходимо иначе».

Ранее Всемирная продовольственная программа ООН сообщила, что ключевые показатели потребления пищи в секторе Газа достигли наихудших уровней с момента обострения конфликта в октябре 2023 года.

По данным международной мониторинговой инициативы «Интегрированная классификация фаз продовольственной безопасности» (IPC), 39% жителей анклава вынуждены голодать в течение нескольких дней подряд, свыше 500 тыс. человек - почти четверть населения Газы - живут в условиях, близких к голоду.

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