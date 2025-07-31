Аттракцион с людьми сложился пополам и рухнул

Аттракцион «360 градусов» рухнул на землю вместе с людьми в парке развлечений в Саудовской Аравии.
ЧП произошло в парке «Грин Маунтин» в городе Таиф. Там у работающего аттракциона раскололась центральная опора, из-за чего он сложился пополам и рухнул на землю вместе с людьми.
Пострадали как минимум 23 человека, несколько из них доставлены в больницу в критическом состоянии.
Как пишут местные СМИ, причиной произошедшего стала неисправность аттракциона.
В Саудовской Аравии рухнул аттракцион вместе с людьми pic.twitter.com/fYyP9XeUIY— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 31, 2025