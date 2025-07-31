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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Аттракцион с людьми сложился пополам и рухнул

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13:47 219

Аттракцион «360 градусов» рухнул на землю вместе с людьми в парке развлечений в Саудовской Аравии.

ЧП произошло в парке «Грин Маунтин» в городе Таиф. Там у работающего аттракциона раскололась центральная опора, из-за чего он сложился пополам и рухнул на землю вместе с людьми.

Пострадали как минимум 23 человека, несколько из них доставлены в больницу в критическом состоянии.

Как пишут местные СМИ, причиной произошедшего стала неисправность аттракциона.

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