Аттракцион с людьми сложился пополам и рухнул

Аттракцион «360 градусов» рухнул на землю вместе с людьми в парке развлечений в Саудовской Аравии.

ЧП произошло в парке «Грин Маунтин» в городе Таиф. Там у работающего аттракциона раскололась центральная опора, из-за чего он сложился пополам и рухнул на землю вместе с людьми.

Пострадали как минимум 23 человека, несколько из них доставлены в больницу в критическом состоянии.

Как пишут местные СМИ, причиной произошедшего стала неисправность аттракциона.