Лукашенко увидел «окно возможностей»

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом «открыло окно возможностей» для улучшения отношений между Вашингтоном и Минском. Об этом сообщает БелТА.

«Возвращение (Дональда) Трампа (на пост президента США) открыло окно возможностей для улучшения отношений. Может быть, и для разбора каких-то завалов, которые нагородили американцы и которые мешают нашей работе на мировых рынках», – заявил Лукашенко.

По его словам, задача властей в данной ситуации — воспользоваться возможностью, но при этом отстоять интересы Беларуси, не соглашаясь на уступки в ущерб себе.

Напомним, спецпосланник США по Украине Кит Келлог 21 июня посетил Минск для переговоров с Лукашенко. Примечательно, что встреча стала первым визитом в республику высокопоставленного представителя Вашингтона за последние пять лет. После визита американской делегации белорусский лидер помиловал 14 заключенных, в том числе Сергея Тихановского, одного из главных участников протестов в Беларуси в 2020 году.