Посол Турции: «Больше всего страдает армянский народ…»

Армения получит наибольшую выгоду от подписания мира с Баку и выполнения условий по Зангезурскому коридору, заявил посол Турции в Баку Бирол Акгюн в интервью АПА.

«Армения не имеет выхода к морю и от этого больше всего страдает армянский народ... От этого мира выиграют все, но больше всего выиграет Армения. Мы хотим ускорить процесс нормализации.

Если будет подписано или парафировано устойчивое мирное соглашение и выполнены условия, касающиеся Зангезурского коридора, то турецко-армянская граница может быть открыта в подходящее время в результате консультаций между Анкарой и Баку. Это будет зависеть от того, как будет развиваться процесс нормализации», - подчеркнул дипломат.