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Минздрав отозвал ректальные свечи с рынка

14:26 964

В Центр аналитической экспертизы Министерства здравоохранения поступило обращение о добровольном отзыве двух лекарственных средств.

Как сообщили в центре, речь идет о следующих препаратах:

- Para-Denk 125 Suppos - ректальные свечи с парацетамолом 125 мг/свеча, №10 (2×5), в блистерах и картонной упаковке;

- Para-Denk 250 Suppos - ректальные свечи с парацетамолом 250 мг/свеча, №10 (2×5), в блистерах и картонной упаковке.

Причиной отзыва указаны повреждения упаковки (протекания).

Отзыв классифицирован как третья степень риска, что означает, что данные лекарственные средства не представляют прямой угрозы жизни и здоровью потребителей. Согласно установленной классификации, уровень отзыва определен как «C», что предполагает изъятие препаратов до уровня оптовых поставщиков.

При проверке было подтверждено наличие указанных дефектов у данных лекарственных форм.

Принято решение об отзыве данных препаратов с рынка.

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