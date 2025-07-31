Змеи облюбовали Баку. А вот бакинцы не в восторге

В последние годы в весенне-летний период в центре Баку — во дворах жилых домов, парках, на парковках торговых центров, а также в прибрежных зонах — участились случаи появления ядовитых змей. Дополнительную тревогу вызвал недавний инцидент в Центральном ботаническом саду, где после капитального ремонта змея укусила ребенка. Выяснилось, что это была гюрза, и в настоящее время состояние пострадавшего остается тяжелым. В мае этого года и жители массива Б в поселке Ени Гюнешли сообщили о змеях, заползших во дворы их домов. Кроме того, в социальных сетях распространяются видеозаписи, снятые в парке у станции метро «Элмляр Академиясы», на Приморском бульваре, а также на пляжах Шихово, Говсан и Новханы.

Считается, что за последнее десятилетие из-за незаконной застройки, масштабных строительных работ, а также деятельности каменных и песчаных карьеров, особенно в пригородах Баку, были разрушены природные места обитания змей. В результате они начали проникать в населенные районы, включая центральные улицы города. Сотрудник Института зоологии, доцент Теваккюль Искендеров в интервью haqqin.az отметил, что в Азербайджане нет государственной структуры, которая занималась бы отловом змей или систематическим мониторингом их распространения. По его словам, змеи чаще всего встречаются в отдаленных уголках Центрального ботанического сада. Однако из-за недавних реконструкционных работ они, в том числе ядовитые виды, такие как гюрза, распространились и на другие участки территории. Как пояснил Искендеров, в последние годы на Апшероне, особенно в Баку и его окрестностях, были утрачены или застроены практически все места, благоприятные для жизни змей. «Змеи обычно обитают в каменистых, скалистых, кустарниковых и лесистых зонах. Сейчас на Апшероне практически не осталось территорий, куда не ступала бы нога человека. Из-за сносов, строительства и других вмешательств змеи вынуждены менять места обитания. В процессе перемещения они сталкиваются с людьми», — отметил он.

Также специалист подчеркнул, что змеи могут случайно попадать в город — вместе со строительными материалами, привезенными из окрестностей, или, например, заползать в автомобили, оставленные на пляжах, чтобы спрятаться от жары. Так они и оказываются в жилых районах. «Змеи не обитают на асфальтированных участках. Однако на окраинах пляжей имеются кустарники и скалистые зоны, где люди нередко разводят костры, нарушая естественную среду обитания этих животных. В результате змеи вынуждены покидать свои укрытия и рассеиваются. Такие встречи нельзя воспринимать как проявление агрессии или активизации змей», — пояснил он. В Азербайджане, особенно в Баку, действует множество компаний, предлагающих дезинфекционные услуги, включая обработку против змей. Однако, как отмечает Искендеров, змеи не являются вредителями в привычном понимании и не поддаются уничтожению с помощью химических средств. «Мы часто видим объявления об обработке от змей. Но змея — это не грызун, ее невозможно уничтожить ядом. Более того, змеи приносят пользу экосистеме, уничтожая переносчиков различных заболеваний. Поэтому уничтожать их с помощью химии неправильно и невозможно. Обработка может лишь временно отпугнуть змей с территории — запах со временем выветривается», — отметил он.