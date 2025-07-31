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Даты и время матчей «Карабаха» со «Шкендией» в Лиге чемпионов

Отдел спорта
14:33 765

Стали известны даты и время матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и «Шкендией» из Северной Македонии.

5 августа команды сыграют в Скопье. Игра пройдет на Национальном стадионе имени Тодора Проески и начнется в 22:00 по бакинскому времени.

Ответная встреча состоится 12 августа на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова. Игра стартует в 20:00.

Напомним, «Карабах» во 2-м квалификационном раунде дважды обыграл ирландский «Шелбурн» - 3:0, 1:0.

«Шкендия» неожиданно прошла во 2-м раунде румынский ФКСБ - 1:0, 2:1. А до этого обыграла валлийский ТНС - 0:0, 2:1.

Клуб представляет город Тетово и основан македонскими албанцами. «Шкендия» пять раз становилась чемпионом своей страны. Лучшим достижением в еврокубках является участие в раунде плей-офф Лиги Европы. На групповой стадии команда ни разу не играла.

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