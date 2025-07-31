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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

В Украине отменили скандальный закон

14:34 1205

Верховная Рада Украины приняла президентский законопроект, восстанавливающий независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За документ проголосовал 331 депутат.

Закон стал ответом на волну критики внутри страны и за ее пределами, вызванную попыткой Офиса президента ограничить полномочия двух ключевых антикоррупционных органов Украины.

Поправки, внесенные ранее, фактически позволяли исполнительной власти влиять на кадровые и процессуальные решения НАБУ и САП. Это вызвало резкую реакцию со стороны ЕС, США и МВФ, которые назвали независимость антикоррупционной инфраструктуры критически важным условием для продолжения макрофинансовой и политической поддержки Украины. Параллельно в крупных украинских городах прошли уличные акции протеста с участием гражданских активистов и представителей антикоррупционных организаций.

Принятый закон почти полностью возвращает прежние механизмы независимости, хотя и содержит новые положения, включая обязательное прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, имеющими доступ к государственной тайне.

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