В Украине отменили скандальный закон

Закон стал ответом на волну критики внутри страны и за ее пределами, вызванную попыткой Офиса президента ограничить полномочия двух ключевых антикоррупционных органов Украины.

Поправки, внесенные ранее, фактически позволяли исполнительной власти влиять на кадровые и процессуальные решения НАБУ и САП. Это вызвало резкую реакцию со стороны ЕС, США и МВФ, которые назвали независимость антикоррупционной инфраструктуры критически важным условием для продолжения макрофинансовой и политической поддержки Украины. Параллельно в крупных украинских городах прошли уличные акции протеста с участием гражданских активистов и представителей антикоррупционных организаций.

Принятый закон почти полностью возвращает прежние механизмы независимости, хотя и содержит новые положения, включая обязательное прохождение полиграфа сотрудниками НАБУ, имеющими доступ к государственной тайне.