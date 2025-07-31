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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Россия выводит боевиков «Вагнера» и перебрасывает тяжелое вооружение

14:51 1554

После мятежа Евгения Пригожина в 2023 году Москва ужесточает контроль над безопасностью за рубежом, в частности, со стороны бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает Минобороны Британии в соцсети Х.

Как отмечается в сводке, в июне 2025 года военное ведомство РФ полностью вывело группу «Вагнер» из Мали и заменило ее Африканским корпусом. Новый контингент составляет около 2 тысяч военнослужащих, в то время как ранее на территории страны действовало до 2,5 тысячи боевиков «Вагнера».

Одновременно с этим Россия перебросила более 100 единиц тяжелого вооружения. Включая основные боевые танки, РСЗО и тактические бомбардировщики, что существенно усилило российское военное присутствие.

Москва последовательно замещает боевиков «Вагнера» государственными структурами. Это уже произошло в Сирии в 2023 году, затем в Ливии в 2024 году, а теперь и в Мали.

Несмотря на потери позиций, группа «Вагнер» остается активной в Центральноафриканской Республике и Беларуси. В этих странах, по данным разведки, действует около 2 тысяч и 300 боевиков соответственно.

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