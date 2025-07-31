В Азербайджане строится крупнейшая в стране узловая подстанция

В Азербайджане продолжается реализация проекта по расширению использования возобновляемых источников энергии (AZURE). Основной целью проекта является безопасная и стабильная интеграция в энергосистему 2 гигаватт мощности, вырабатываемой на новых объектах возобновляемой энергетики.

Для этого в стране строится одна из крупнейших подстанций — энергетический узел «Навахи» напряжением 500/330 кВ, который станет центральным элементом новой инфраструктуры. От подстанции прокладываются высоковольтные линии электропередачи напряжением 500 и 330 кВ в разные регионы страны.

На новой узловой подстанции «Навахи» состоялось совещание по текущему состоянию проекта AZURE и актуальным вопросам. В обсуждении приняли участие руководство ОАО «Азерэнержи», представители Всемирного банка и компании Masdar. В ходе встречи были рассмотрены ход реализации проекта и предстоящие задачи.

Было отмечено, что в рамках первого этапа проекта, финансируемого за счет внутренних ресурсов «Азерэнержи» и частично за счет государственного бюджета, завершаются строительные работы по созданию новой подстанции и ее 330-киловольтной части, а также прокладка 500-киловольтной линии от Навахи до Апшерона и 330-киловольтных линий до солнечных электростанций «Банка» и «Билясувар». Согласно графику, основные работы, начатые в сентябре 2024 года, уже выполнены, и проект приближается к завершению первого этапа. Это позволит подключить солнечные станции «Банка» и «Билясувар» к общей энергосистеме страны.

В рамках второго этапа проекта планируется приступить к использованию финансирования со стороны Всемирного банка. За счет кредита банка будет завершена 500-киловольтная часть подстанции «Навахи», закуплены и установлены трансформаторы и сопутствующее оборудование, а также построены линии электропередачи напряжением 500 кВ от Навахи до Мингячевира и 330 кВ — до Алята, Апшерона и Гобу. Реализация второго этапа рассчитана на три года.