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Маршрут через Баку: Турция и Казахстан расширяют грузоперевозки

15:00 515

В рамках официального визита президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева в Турцию между двумя странами подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере железнодорожных перевозок по Среднему коридору. Документ был заключен между национальным оператором железных дорог Казахстана — компанией «Казахстан темир жолы» (КТЖ) — и государственной железнодорожной компанией Турции TCDD Taşımacılık A.Ş.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу в интервью агентству «Anadolu» заявил, что соглашение нацелено на повышение объемов и эффективности грузоперевозок по маршруту Срединного коридора.

«Подписанный документ открывает путь для запуска регулярных железнодорожных маршрутов между Турцией и Казахстаном. В частности, планируется наращивание грузопотока по линии Баку — Тбилиси — Карс. Также предусмотрено развитие направлений Китай — Европа и Китай — Африка, где Средний коридор может стать ключевым логистическим звеном», — отметил министр.

По его словам, стороны договорились о внедрении конкурентных тарифов и усилении мультимодальной инфраструктуры. В рамках соглашения также предусмотрено упрощение таможенных и административных процедур, цифровизация логистических процессов, включая безбумажный документооборот, и возможность отслеживания грузов в реальном времени.

«Соглашение станет важным шагом на пути к усилению логистического потенциала наших стран и укреплению роли Срединного коридора как современной альтернативы традиционным маршрутам. Оно также создает основу для взаимных инвестиций и углубления экономической интеграции в регионе», — подчеркнул Уралоглу.

Срединный коридор, также известный как Транскаспийский международный транспортный маршрут, является одним из ключевых элементов глобальной логистической сети, связывающей Восток и Запад.

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