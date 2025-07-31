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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Новые пошлины Трампа ударили по любителям кофе

15:02 536

Новые импортные пошлины США в размере 50% на бразильский кофе приведут к заметному росту цен на внутреннем рынке Соединенных Штатов, сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

Издание напоминает, что США выступают нетто-импортером кофе: собственное производство, по данным Министерства сельского хозяйства США, покрывает лишь около 1% внутреннего потребления. Кофе из Бразилии, главным образом сорт арабика, сегодня занимает 35–40% американского рынка. При этом Бразилия является мировым лидером по производству арабики, опережая вместе взятые пять следующих за ней стран — Колумбию, Эфиопию, Гондурас, Перу и Мексику.

Газета подчеркивает, что американские обжарщики преимущественно используют бразильскую арабику, которая также поступает в розничные сети и заведения общественного питания. По данным WSJ, предприниматели в США практически не имеют возможности перейти на арабику из других стран из-за масштабов производства.

WSJ прогнозирует, что новые пошлины приведут к изменению рецептур кофейных смесей и росту розничных цен на 10% и более в зависимости от ценовой политики конкретных сетей. При этом цена одной чашки кофе в американских кофейнях с начала года в среднем уже выросла на 9% на фоне угроз введения пошлин и перебоев в цепочках поставок.

Американский производитель продуктов питания JM Smucker уже повышал цены в мае и планирует сделать это снова в августе, при этом планы по росту стоимости были озвучены ещё до объявления о новых пошлинах, напоминает издание.

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