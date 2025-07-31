Израиль снова угрожает Хаменеи ликвидацией

Министр обороны Израиля Исраэль Кац вновь выступил с угрозами в адрес верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, заявив о готовности к его физической ликвидации. Заявление прозвучало на авиабазе Рамон на юге Израиля во время встречи министра с пилотами израильских ВВС. В своей речи Кац отметил, что если Иран продолжит угрожать Израилю, «длинная рука» ЦАХАЛа вновь дотянется до Ирана, только на сей раз целью может стать сам Хаменеи. По мнению иранских аналитиков, подобные заявления отражают не только риторику устрашения, но и демонстрацию реальных возможностей Израиля после последней войны, когда ВВС еврейского государства нанесли удары по командным центрам и объектам Корпуса стражей исламской революции, ликвидировав также несколько высокопоставленных деятелей ХАМАС на территории Ирана.

В Тегеране подобные угрозы воспринимают всерьёз, учитывая, что во время двенадцатидневной войны израильтянам практически удалось уничтожить систему противовоздушной обороны Исламской Республики. С момента прекращения огня воздушное пространство Ирана остаётся уязвимым, а попытки восстановить надежную оборону воздушного пространства сталкиваются с техническими и организационными трудностями - новые комплексы ПВО ещё не развёрнуты, а существующая инфраструктура остаётся деморализованной. После заявления Каца в Израиле прошло совещание на высшем военном уровне, в котором участвовали начальник Генерального штаба генерал-лейтенант Эяль Замир, его заместитель генерал-майор Тамир Ядами, руководители разведывательных подразделений ЦАХАЛа, а также представители «Моссада» и службы внутренней безопасности ШАБАК. По данным израильских источников, основной темой встречи была оценка последствий возможного возобновления военной кампании против Ирана и обсуждение сценариев нанесения точечных ударов по его ключевым объектам. История последних лет подтверждает, что Израиль воздерживался от прямой ликвидации политических лидеров Ирана, сосредотачиваясь на целевых операциях против военных командиров и специалистов в области ядерных технологий. Тем не менее, фигура Хаменеи имеет двойной статус — он не только духовный лидер ИРИ, но и Верховный главнокомандующий, что в случае очередной эскалации ирано-израильского конфликта теоретически выводит рахбара на уровень легитимной цели. Хотя вопрос о том, может ли физическое устранение Хаменеи привести к смене режима, по-прежнему остаётся открытым. Как известно, в Иране существует ряд силовых структур — Корпус стражей исламской революции, ополчение «Басидж», внутренние войска, — многие из которых занимают позиции еще более радикальные, чем сам рахбар. Поэтому даже при устранении Хаменеи нет гарантий, что ему на смену не придет ещё более жёсткий непримиримый лидер.