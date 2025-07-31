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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Американцы отказались гарантировать безопасность стран Балтии

15:08 538

После встречи министров обороны стран Балтии с Питом Хегсетом в Вашингтоне стало ясно, что Пентагон не предоставил Европе заверений относительно неизменности американского военного контингента на континенте.

Как сообщил Bloomberg глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур, любые решения о сокращении американского присутствия в Европе будут предварительно согласованы с НАТО.

«Нам гарантировали, что любое решение не будет принято внезапно для европейских стран», — отметил Певкур, подчеркнув, что вопрос будет предметом обсуждения.

Министр обороны Эстонии подчеркнул, что он и его коллеги из Латвии и Литвы акцентировали внимание американской стороны на критической важности активного военного присутствия на восточных рубежах альянса для сдерживания потенциальной агрессии со стороны Москвы.

Тем не менее, Хегсет не взял на себя конкретных обязательств по сохранению военного присутствия в странах Балтии. «Он заявил, что не желает давать какие-либо прогнозы, что вполне объяснимо, поскольку они будут анализировать расстановку сил в течение осени», — пояснил глава эстонского оборонного ведомства.

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