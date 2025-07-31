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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

В Сербии досрочные выборы?

15:12 305

Власти Сербии рассматривают проведение досрочных выборов. Информация об этом появилась в сербских СМИ со ссылкой на источники в правящей Сербской прогрессивной партии (СПП).

Президент Сербии Александар Вучич объявил на этой неделе, что результаты будущих выборов в Сербии станут для противников власти «неприятным сюрпризом — куда большим, нежели они могут себе представить». Слова сербского президента стали неожиданностью. Ранее Вучич отвергал выдвинутое в мае протестующими студентами требование о немедленном роспуске парламента и проведении досрочных парламентских выборов, заявляя, что выборы будут регулярными и состоятся, как и положено, в конце 2026 года. Нынешнее же заявление Вучича многие в Сербии расценили как фактический старт президентом предвыборной кампании, пишет «Коммерсант».

Утверждается, что власти всерьез рассматривают возможность организации досрочных выборов до конца этого года.

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