«Забудь о втором сроке»: в Раде выступили против Зеленского

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился с эмоциональным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. С трибуны Верховной Рады он призвал главу государства «спасать страну от агрессора, а не своих друзей — от расследований».
«Забудь о втором сроке. Это пятно, которое уже не прикрыть никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдёт. Это ЗЕ ЕНД», — заявил депутат, выступая перед голосованием о восстановлении независимости НАБУ и САП.
По итогам голосования соответствующее решение поддержал 331 народный депутат. Гончаренко напомнил, что ранее власти допустили «позорную ошибку», поставив под угрозу самостоятельность антикоррупционных органов.
«Мы тогда голосовали против — и мы тогда предупреждали, что так нельзя. Сегодня эта ошибка исправлена. Благодаря давлению гражданского общества, журналистов, международных партнеров и всех неравнодушных, мы возвращаемся на правильный путь. Это победа здравого смысла. И напоминание: общество видит все — и не даст разрушить то, что выигрывалось годами», — подчеркнул он.
«ЗЕ ЕНД. Забудь о втором сроке!» — нардеп Гончаренко обратился к Зеленскому pic.twitter.com/vOqFHUxYnu— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 31, 2025
На том же заседании о выходе из фракции «Слуга народа» объявил депутат Дмитрий Костюк. Свое заявление он сделал с трибуны парламента, отметив, что таким образом отреагировал на голосование 22 июля, когда Рада одобрила законопроект №12414, ограничивающий независимость НАБУ и САП. «Это моя реакция на наше голосование на прошлой неделе», — заявил Костюк. При этом он напомнил, что лично голосовал за этот законопроект, как и 262 его коллеги, но, по его словам, позже пересмотрел позицию.
«Я считаю себя членом команды Владимира Зеленского, я избран благодаря ему. Именно потому, что мне не безразлично, у меня много вопросов к тем решениям, которые нам предлагают голосовать», — подчеркнул депутат.
Он также выразил сомнения в эффективности работы антикоррупционных органов.
Согласно регламенту Верховной Рады, выход из фракции считается завершенным после соответствующего объявления, сделанного председательствующим на заседании парламента.