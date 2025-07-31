«Забудь о втором сроке»: в Раде выступили против Зеленского

Народный депутат от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился с эмоциональным обращением к президенту Украины Владимиру Зеленскому. С трибуны Верховной Рады он призвал главу государства «спасать страну от агрессора, а не своих друзей — от расследований».

«Забудь о втором сроке. Это пятно, которое уже не прикрыть никаким блейзером цвета хаки. Это уже никуда от тебя не уйдёт. Это ЗЕ ЕНД», — заявил депутат, выступая перед голосованием о восстановлении независимости НАБУ и САП.

По итогам голосования соответствующее решение поддержал 331 народный депутат. Гончаренко напомнил, что ранее власти допустили «позорную ошибку», поставив под угрозу самостоятельность антикоррупционных органов.

«Мы тогда голосовали против — и мы тогда предупреждали, что так нельзя. Сегодня эта ошибка исправлена. Благодаря давлению гражданского общества, журналистов, международных партнеров и всех неравнодушных, мы возвращаемся на правильный путь. Это победа здравого смысла. И напоминание: общество видит все — и не даст разрушить то, что выигрывалось годами», — подчеркнул он.