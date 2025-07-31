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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Азербайджан ударно завершил чемпионат Европы в Мадриде

Отдел спорта
15:18 351

В Мадриде завершается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

В заключительный день соревнований две серебряные медали завоевал Мухаммедали Мамедзаде. В весовой категории до 88 кг среди спортсменов не старше 15 лет он поднял в рывке 122 кг, и этот результат принес ему серебряную медаль. В сумме двух упражнений с показателем 269 кг Мамедзаде также занял 2-е место.

Таким образом, Азербайджан завершает чемпионат Европы с семью наградами - три золота и четыре серебра.

Ранее Мусаб Мамедтагиев выиграл два золота и одно серебро. Он выступал в соревновании спортсменов не старше 15 лет в весовой категории до 56 кг. По одному золоту и серебру в активе Латифа Алиева (71 кг, U-15).

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