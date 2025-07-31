Азербайджан ударно завершил чемпионат Европы в Мадриде

В Мадриде завершается юношеский чемпионат Европы по тяжелой атлетике.

В заключительный день соревнований две серебряные медали завоевал Мухаммедали Мамедзаде. В весовой категории до 88 кг среди спортсменов не старше 15 лет он поднял в рывке 122 кг, и этот результат принес ему серебряную медаль. В сумме двух упражнений с показателем 269 кг Мамедзаде также занял 2-е место.