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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Индийские нефтяники требуют от властей объяснений

15:32 502

Нефтеперерабатывающие компании Индии требуют от властей разъяснений по закупкам российской нефти после обещания президента США Дональда Трампа ввести с 1 августа 25%-ную пошлину на экспорт индийских товаров, сообщает Business Standard со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что крупнейшие импортеры российской нефти в Индии требуют ясности от правительства страны о том, как увеличение американских пошлин скажется на их закупках энергоносителей из РФ. Сейчас они ожидают ответа на свой запрос от Министерства нефти и природного газа.

«Любое сокращение поставок российской нефти ударит по прибыли государственных нефтеперерабатывающих заводов», – заявил изданию старший вице-президент рейтингового агентства ICRA Прашант Васишт.

Он отметил, что рост цены на сырую нефть на $10 за баррель в течение 2025 года приведет к увеличению импортных расходов Индии примерно на $13-14 млрд. Васишт напомнил, что индийские компании уже столкнулись с последствиями планов ЕС запретить импорт дизельного топлива из России, произведенного в Индии. Теперь им приходится выдерживать давление со стороны США, которые значительно ужесточили политику в отношении энергетических поставок из Москвы, добавил он.

В четверг индийские государственные НПЗ приостановили закупку российской нефти после заявлений Трампа, сообщает Reuters.

По данным агентства Bloomberg, в прошлом году Индия закупала около 1,63 млн баррелей российской нефти в день, и этот показатель практически не изменился в 2025 году.

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