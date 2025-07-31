Трамп назвал единственный путь к миру в Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа может быть прекращен «мгновенно», если палестинское движение ХАМАС капитулирует.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе — это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников», — отметил Трамп.