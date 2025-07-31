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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Трамп назвал единственный путь к миру в Газе

15:50 1236

Президент США Дональд Трамп заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа может быть прекращен «мгновенно», если палестинское движение ХАМАС капитулирует.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Самый быстрый способ положить конец гуманитарному кризису в Газе — это капитуляция ХАМАС и освобождение заложников», — отметил Трамп.

Также сообщается, что 17 стран, включая Катар, Египет, Саудовскую Аравию, Иорданию и ЕС, поддержали документ с призывом к ХАМАС отказаться от власти в секторе Газа.

«В контексте прекращения войны в Газе ХАМАС должен положить конец своему правлению в Газе и передать оружие палестинской автономии при участии и поддержке международного сообщества в соответствии с целью создания суверенного и независимого палестинского государства», — говорится в декларации, согласованной на конференции ООН по возобновлению процесса создания двух государств.

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