Посланник Трампа в Израиле

Как сообщают израильские СМИ, он уже прибыл в офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху для проведения встречи, основной темой которой станет гуманитарный кризис в секторе Газа.

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф прибыл в среду в Израиль.

Ожидается, что в рамках визита Уиткофф также посетит один из гуманитарных центров, управляемых США на территории Газы, где осуществляется распределение помощи населению.

На прошлой неделе Уиткофф сделал заявление об отзыве американской переговорной команды из Дохи после того, как ХАМАС отказался от предложенных условий по освобождению заложников. Тогда он отметил, что США намерены рассматривать "альтернативные пути" решения проблемы и возвращения удерживаемых лиц.

Визит Уиткоффа рассматривается как попытка перезапуска дипломатических усилий со стороны администрации Трампа, которая неофициально участвует в ближневосточной политике на фоне продолжающегося конфликта и гуманитарной катастрофы в Газе.