Суд в России оставил азербайджанцев под стражей

Свердловский областной суд оставил под стражей Ахлимана Гянджиева и Бакира Сафарова, задержанных в результате операции российских правоохранительных органов против азербайджанцев 27 июня в Екатеринбурге. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил обвиняемых под стражей до 19 октября 2025 года, их адвокаты подали апелляционную жалобу на постановление суда.

«Свердловский областной суд оставил судебный акт первой инстанции без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения», - говорится в сообщении.

Напомним, утром 27 июня ФСБ России провела рейды по домам азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе операции были убиты два человека, несколько получили ранения.