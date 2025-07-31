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Путин двинет танки на Пашиняна?!
Новость дня
Путин двинет танки на Пашиняна?!

Лукашенко открывает двери Западу

16:10 1518

Беларусь открыта к диалогу с западными странами, в том числе по вопросам миграционной политики. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с руководителями белорусских дипломатических миссий.

«Мы готовы к любым переговорам и разговорам, в том числе по миграционной повестке», — подчеркнул глава государства. При этом он напомнил, что несколько лет назад Минск фактически защищал Европейский союз от потока нелегальных мигрантов.

«Они [в ЕС] ввели против нас абсолютно необоснованные, незаконные санкции. И я честно сказал: с петлей на шее защищать вас больше не буду. Тем более что вы сами разорвали с нами отношения по миграционной политике», — добавил Лукашенко.

Говоря о внешнеполитических приоритетах, президент Беларуси особо отметил роль России как ключевого союзника и гаранта безопасности республики.

«Я не говорю уже о военно-политическом сотрудничестве с Российской Федерацией, особенно в военной сфере. Если бы в 2020 году мы не выстояли, если бы Россия не подставила нам плечо — от поставок обычных вооружений до ядерного оружия — сложно представить, что было бы сейчас. Возможно, мы уже стояли бы лоб в лоб с НАТО», — заявил он.

Президент также отверг предположения о том, что курс на многополярность способен ухудшить отношения с Москвой или Пекином.

«Вы должны, по крайней мере пока я президент, запомнить аксиому: ближе, чем Россия и российский народ у нас никого нет и быть не может», — подчеркнул Лукашенко.

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