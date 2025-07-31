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Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель — соединиться с Израилем

Отдел информации
17:37 228

Как сообщалось ранее, с 2 августа Азербайджан начнет поставки газа в Сирию через Турцию в соответствии с соглашением, подписанным во время визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Баку.

Министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир сообщил, что азербайджанский газ в объеме 3,4 миллиона кубометров в сутки будет поступать в провинцию Алеппо, где с его помощью будет производиться 900 мегаватт электроэнергии. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что поставки газа из Азербайджана в Сирию через Килис будут осуществляться в рамках своп-соглашения, в котором также участвует Катар. После Алеппо планируется поставка газа в Дамаск.

Израильское деловое издание Globes пишет, что начало поставок газа Азербайджаном в Сирию связано не только с планами участвовать в восстановлении страны. У Баку есть более долгосрочные и амбициозные планы. Согласно публикации, Азербайджан хочет через территорию Сирии подключиться к системе газопроводов Израиля. «Азербайджан позиционирует себя как крупный региональный игрок, выступая в роли центра переговоров по нормализации отношений между Израилем и Сирией. Однако страна не останавливается на этом. Министр экономики Азербайджана и председатель государственной нефтегазовой компании SOCAR Микаил Джаббаров недавно подписал соглашение с министром энергетики Сирии Мухаммедом аль-Баширом о поставках природного газа в страну, стремящуюся восстановиться после разрушительной гражданской войны. Согласно соглашению, газ будет экспортироваться на север Сирии уже в следующем месяце», — отмечает Globes.

Теперь Сирия будет получать азербайджанский газ

По оценкам ООН, 14 лет гражданской войны нанесли Сирии ущерб на сумму от 250 до 400 миллиардов долларов. Более половины населения остается перемещенным, а 90 процентов живет за чертой бедности. Одной из главных задач для президента Ахмеда аш-Шараа является обеспечение населения электроэнергией. Катар обязался инвестировать 7 миллиардов долларов в строительство электростанций, но для этого необходимо топливо. Катар мог бы поставлять сжиженный природный газ, но трубопроводные поставки обходятся значительно дешевле.

Как пишет издание, Азербайджан заинтересован в поставках природного газа в Сирию через Турцию — по тому же маршруту, по которому газ поставляется в Европу. В январе–мае этого года Азербайджан экспортировал в Турцию около 4,77 миллиарда кубометров природного газа — на 1,9 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в мае было экспортировано около 1,05 миллиарда кубометров. Импорт газа в Турцию из России в том же месяце сократился примерно на 62 процента в годовом исчислении и составил около 1,19 миллиарда кубометров, а поставки из Ирана были значительно ниже.

Отметим, что экспорт азербайджанских энергоносителей на Ближний Восток через Израиль — не новость. Израиль импортирует азербайджанскую нефть по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, откуда она доставляется в Израиль танкерами.

По данным Al-Monitor, Азербайджан обеспечивает от 40 до 60 процентов нефтяных потребностей Израиля. Несмотря на объявленное эмбарго, Турция не останавливала поставки нефти в Израиль во время войны, что, как сообщается, объясняется ее зависимостью от азербайджанской нефти и газа, а также транзитной пошлиной в размере 1,27 доллара за баррель.

Израильское издание Globes пишет, что Азербайджан хочет через территорию Сирии подключиться к системе газопроводов Израиля

В случае с Сирией для Турции все проще: аш-Шараа действует под ее покровительством и заинтересован в поддержании стабильности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже выразил готовность оказать Сирии помощь «во всех сферах». Баку рассматривает Сирию как важный инструмент ослабления Ирана — соседа Азербайджана и союзника режима Асада. С экономической точки зрения это также выгодно. Согласно официальным данным, более 90 процентов экспорта Азербайджана в 2024 году пришлось на нефть и газ. Только экспорт природного газа вырос на 5,8 процента, достигнув 25,2 миллиарда кубометров. Из них 12,9 миллиарда кубометров было поставлено в Европу, 9,9 миллиарда — в Турцию и 2,4 миллиарда — в Грузию. Теперь Сирия рассматривается как потенциальный крупный и долгосрочный покупатель.

Globes пишет, что соглашение между Азербайджаном и Сирией предусматривает поставку до 2 миллиардов кубометров газа в год по существующему газопроводу Килис–Алеппо. Однако из-за ограниченных инфраструктурных возможностей на начальном этапе объем составит 1,2 миллиарда кубометров в год.

Ранее Азербайджан также принимал участие в энергетических проектах в Израиле. В марте SOCAR подписала рабочий план по разведке газа на Блоке I в северо-западной исключительной экономической зоне Израиля. Азербайджан получил тендер благодаря инициативе гендиректора компании NewMed Йосси Абу, предпринятой еще до войны. SOCAR рассматривает существующую израильскую трубопроводную инфраструктуру как возможность соединения с Турцией через Сирию и создания кольцевой сети.

Ильхам Алиев уже выразил готовность оказать Сирии помощь «во всех сферах»

В настоящее время Израиль соединен с Иорданией, а оттуда — с Сирией и Ливаном через Арабский газопровод. Первоначальный план Азербайджана предусматривал расширение Арабского газопровода, который в настоящее время доходит до Хомса, а затем расходится в Триполи (Ливан) и Банияс (западная Сирия). Расстояние от Хомса до Турции составляет около 150 километров, и Азербайджан намерен подключиться к этой системе, инвестировав в нее, по имеющимся оценкам, 200 миллионов долларов.

Еще один важный шаг, предпринятый в Израиле, как также отмечает Globes, — завершение в прошлом месяце сделки по приобретению SOCAR десятипроцентной доли в месторождении «Тамар» у Аарона Френкеля на сумму около 1,25 миллиарда долларов. «Все это отражает масштабные амбиции Азербайджана. Укрепляющаяся региональная консолидация в нефтегазовой сфере служит этим целям, и если в будущем удастся связать все региональные газовые инфраструктуры через территорию Сирии, это принесет выгоду всем сторонам — но больше всего Азербайджану», — заключает Globes.

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