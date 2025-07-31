Азербайджан поставляет газ в Сирию с далекими целями. Цель — соединиться с Израилем

Как сообщалось ранее, с 2 августа Азербайджан начнет поставки газа в Сирию через Турцию в соответствии с соглашением, подписанным во время визита президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Баку. Министр энергетики Сирии Мухаммед аль-Башир сообщил, что азербайджанский газ в объеме 3,4 миллиона кубометров в сутки будет поступать в провинцию Алеппо, где с его помощью будет производиться 900 мегаватт электроэнергии. Министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар заявил, что поставки газа из Азербайджана в Сирию через Килис будут осуществляться в рамках своп-соглашения, в котором также участвует Катар. После Алеппо планируется поставка газа в Дамаск. Израильское деловое издание Globes пишет, что начало поставок газа Азербайджаном в Сирию связано не только с планами участвовать в восстановлении страны. У Баку есть более долгосрочные и амбициозные планы. Согласно публикации, Азербайджан хочет через территорию Сирии подключиться к системе газопроводов Израиля. «Азербайджан позиционирует себя как крупный региональный игрок, выступая в роли центра переговоров по нормализации отношений между Израилем и Сирией. Однако страна не останавливается на этом. Министр экономики Азербайджана и председатель государственной нефтегазовой компании SOCAR Микаил Джаббаров недавно подписал соглашение с министром энергетики Сирии Мухаммедом аль-Баширом о поставках природного газа в страну, стремящуюся восстановиться после разрушительной гражданской войны. Согласно соглашению, газ будет экспортироваться на север Сирии уже в следующем месяце», — отмечает Globes.

По оценкам ООН, 14 лет гражданской войны нанесли Сирии ущерб на сумму от 250 до 400 миллиардов долларов. Более половины населения остается перемещенным, а 90 процентов живет за чертой бедности. Одной из главных задач для президента Ахмеда аш-Шараа является обеспечение населения электроэнергией. Катар обязался инвестировать 7 миллиардов долларов в строительство электростанций, но для этого необходимо топливо. Катар мог бы поставлять сжиженный природный газ, но трубопроводные поставки обходятся значительно дешевле. Как пишет издание, Азербайджан заинтересован в поставках природного газа в Сирию через Турцию — по тому же маршруту, по которому газ поставляется в Европу. В январе–мае этого года Азербайджан экспортировал в Турцию около 4,77 миллиарда кубометров природного газа — на 1,9 процента больше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Только в мае было экспортировано около 1,05 миллиарда кубометров. Импорт газа в Турцию из России в том же месяце сократился примерно на 62 процента в годовом исчислении и составил около 1,19 миллиарда кубометров, а поставки из Ирана были значительно ниже. Отметим, что экспорт азербайджанских энергоносителей на Ближний Восток через Израиль — не новость. Израиль импортирует азербайджанскую нефть по нефтепроводу Баку–Тбилиси–Джейхан, откуда она доставляется в Израиль танкерами. По данным Al-Monitor, Азербайджан обеспечивает от 40 до 60 процентов нефтяных потребностей Израиля. Несмотря на объявленное эмбарго, Турция не останавливала поставки нефти в Израиль во время войны, что, как сообщается, объясняется ее зависимостью от азербайджанской нефти и газа, а также транзитной пошлиной в размере 1,27 доллара за баррель.

В случае с Сирией для Турции все проще: аш-Шараа действует под ее покровительством и заинтересован в поддержании стабильности. Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже выразил готовность оказать Сирии помощь «во всех сферах». Баку рассматривает Сирию как важный инструмент ослабления Ирана — соседа Азербайджана и союзника режима Асада. С экономической точки зрения это также выгодно. Согласно официальным данным, более 90 процентов экспорта Азербайджана в 2024 году пришлось на нефть и газ. Только экспорт природного газа вырос на 5,8 процента, достигнув 25,2 миллиарда кубометров. Из них 12,9 миллиарда кубометров было поставлено в Европу, 9,9 миллиарда — в Турцию и 2,4 миллиарда — в Грузию. Теперь Сирия рассматривается как потенциальный крупный и долгосрочный покупатель. Globes пишет, что соглашение между Азербайджаном и Сирией предусматривает поставку до 2 миллиардов кубометров газа в год по существующему газопроводу Килис–Алеппо. Однако из-за ограниченных инфраструктурных возможностей на начальном этапе объем составит 1,2 миллиарда кубометров в год. Ранее Азербайджан также принимал участие в энергетических проектах в Израиле. В марте SOCAR подписала рабочий план по разведке газа на Блоке I в северо-западной исключительной экономической зоне Израиля. Азербайджан получил тендер благодаря инициативе гендиректора компании NewMed Йосси Абу, предпринятой еще до войны. SOCAR рассматривает существующую израильскую трубопроводную инфраструктуру как возможность соединения с Турцией через Сирию и создания кольцевой сети.