Европа боится сделки Трампа с Москвой

Представители нефтегазовой отрасли полагают, что подобный шаг приведет к существенным негативным последствиям для американской энергетики, так как подорвет рост поставок СПГ из США. Руководители нефтегазовых компаний уже предупредили Белый дом о таком сценарии. Как пишет Politico, игроки рынка готовятся и к тому, что их позиция будет проигнорирована.

В Восточной Европе опасаются, что президент США Дональд Трамп для завершения войны в Украине предложит России «колоссальные экономические сделки». Такой шаг может стать «кувалдой», способной сокрушить экономический барьер Запада вокруг России, заявили Politico дипломаты из этих государств, а также американские эксперты.

«Единственное, что может подорвать впечатляющий рост американской [СПГ]-индустрии, — это возобновление поставок из России. В этом нет никаких сомнений», — заявил Джеффри Пайетт, бывший посол США в Украине.

В ЕС опасаются, что в результате смягчения американских санкций против России импорт российских энергоносителей может активизироваться, пишет Politico. Издание напоминает о словах главы российского МИД Сергея Лаврова, что Москва обсуждала с Вашингтоном возобновление поставок через «Северные потоки».

Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу — «Северном потоке» и «Северном потоке-2» — произошли 26 сентября 2022 года. Прокачка по первому из них была остановлена в тот момент для ремонтных работ, второй не был введен в эксплуатацию. В результате три из четырех ниток оказались повреждены.

«Конечно, нас беспокоят разговоры о возвращении к российским энергоносителям и отсутствие ясности в позиции США», — заявил Politico чиновник из одной из восточноевропейских стран. По его словам, страны Евросоюза, придерживающиеся этого мнения, продолжают надеяться на отказ от энергоносителей из России.

Возобновить сотрудничество в некоторых областях Россия и США договорились в Эр-Рияде. Трамп еще в феврале рассказывал о переговорах о «крупных сделках по экономическому развитию», которые, по его словам, шли очень хорошо. Президент США выражал уверенность, что договоренности будут заключены. В частности, он выражал интерес к российским редкоземельным металлам.

Евросоюз в рамках сделки с США по снижению пошлин с 30 до 15%, заключенной в конце июля, согласился отказаться от российских нефти и газа и заменить их на американское топливо. В течение трех лет ЕС купит у США энергоносители на $750 млрд.