Турция и Грузия готовы к полному запуску БТК

Грузия и Турция выразили готовность к полному запуску железнодорожного маршрута Баку–Тбилиси–Карс. Об этом стало известно по итогам встречи министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министра транспорта и инфраструктуры Турции Абдулькадира Уралоглу в рамках визита турецкой делегации в Тбилиси.

Стороны обсудили развитие транспортной инфраструктуры региона и подтвердили роль Южного Кавказа как важного транзитного хаба между Европой и Азией. Особое внимание было уделено эффективному использованию транспортных коридоров, включая железную дорогу Баку–Тбилиси–Карс, которая играет ключевую роль в укреплении экономического роста и региональной интеграции.

Министры подчеркнули тесное и плодотворное сотрудничество между Грузией и Турцией как в двустороннем, так и в многостороннем формате. Были отмечены совместные усилия в рамках инициатив по развитию транспортных маршрутов, в частности, Транскаспийского международного транспортного маршрута — Срединного коридора, который приобретает все большее значение для углубления региональных связей, содействия глобальной торговле и экономическому развитию.

Также на встрече обсуждались приоритетные направления двустороннего торгово-экономического сотрудничества, включая транспорт и логистику, гражданскую авиацию и туризм.

Министры дали положительную оценку реализации крупных инфраструктурных проектов в регионе, среди которых — модернизация железнодорожных сетей, строительство автомагистрали «Восток–Запад», развитие глубоководного порта в Анакии, а также строительство нового международного аэропорта в Тбилиси.