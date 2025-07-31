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Путин двинет танки на Пашиняна?!

SOCAR сократила экспорт продукции своих заводов

Отдел экономики
16:54 938

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) во втором квартале 2025 года сократила экспорт продукции нефте- и газопереработки, а также нефтехимии до 570 тысяч тонн с 659 тысяч тонн показателя второго квартала 2024 года, это следует из данных с сайта SOCAR.

Снижение экспорта в основном связано с тем, что ряд заводов SOCAR, в частности, SOCAR Polymer и «ЭП-300», в Сумгаите не работали в середине июля из-за технических проблем.

Согласно информации SOCAR, рост добычи газа в Азербайджане во втором квартале 2025 года до 12,7 млрд кубометров с 12,5 млрд кубометров (данные за второй квартал 2024 года) позволил увеличить его внутреннее потребление до 2,4 млрд куб м, что на 0,1 млрд кубометров больше объема потребления во втором квартале 2024 года.

Вместе с тем SOCAR в апреле-июне 2025 года сократила буровую проходку до 18 тысяч метров, что на 3,6 тысячи метров меньше того, что госкомпания пробурила во втором квартале 2024 года.

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