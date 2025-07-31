Россияне ударили по Краматорску: есть жертвы

В четверг, 31 июля, армия России нанесла удар авиабомбой по центральной части Краматорска Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«В центре Краматорска прямое попадание в дом. Погиб 1 человек и еще 11 ранены», - написал он на своем Telegram-канале.
По его словам один из раненых в тяжелом состоянии.
Как отметил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко, удару подверглась центральная часть города.
В центре Краматорска прямое попадание в дом. Погиб 1 человек и еще 11 ранены pic.twitter.com/YmMAPNyq8m— Seymur Bakshev (@SBakshev) July 31, 2025