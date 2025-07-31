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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Пезешкиан: В проблемах с Баку виноваты мы

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17:19 861

Сегодня в ходе визита в Зенджан президент Ирана Масуд Пезешкиан прокомментировал отношения с Азербайджаном и ответил на критику, связанную с его недавним визитом в Баку, сообщает Snn.ir.

«Азербайджан — нам родной! Как может быть, что я еду туда и не добиваюсь договоренностей? Мы не можем наладить контакт, а Израиль это умеет?» — заявил Пезешкиан.

Президент Ирана добавил, что если между двумя соседними странами не выстраиваются отношения, ответственность лежит на иранской стороне: «Если связь не установлена — вина на нас!»

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