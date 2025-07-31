Эмин Амруллаев встретился с победителями чемпионата Европы среди университетов по футзалу

Министр поздравил студентов-спортсменов с достигнутой победой и высоко оценил это достижение как с точки зрения международного признания высшего образования в спортивной сфере, так и с позиции демонстрации потенциала азербайджанской молодежи.

Эмин Амруллаев отметил, что активное участие студентов и молодежи как в сфере образования, так и в спорте, а также атмосфера здоровой конкуренции, формируемая на регулярных лигах и турнирах, играют важную роль в их развитии. Он пожелал студентам-футболистам дальнейших успехов как в учебе, так и в спортивной карьере.

Во время встречи также выступил заместитель министра науки и образования, президент Федерации студенческого футбола Азербайджана Фирудин Гурбанов. Он отметил, что учрежденная в 2023 году Азербайджанская студенческая лига внесла значительный вклад в проведение соревнований среди студентов, выявление спортивных талантов и подготовку их к международным аренам. Заместитель министра подчеркнул, что сформированная благодаря этим соревнованиям студенческая команда сегодня, став чемпионом Европы, вписала новую страницу в историю образования и спорта страны. Он оценил победу студентов как достижение всей системы высшего образования Азербайджана и пожелал успехов всем членам команды в дальнейшей деятельности.