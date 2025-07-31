Азербайджанская нефть восстанавливается

Нефть Azeri BTC, поступающая в терминал Джейхан, возвращается к нормальным характеристикам, сообщает Reuters со ссылкой на представителя компании BP.

По его словам, отгрузки нефти из Джейхана продолжаются из резервуаров с нефтью надлежащего качества. В то же время BP совместно с Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR) занимаются вопросами нефти, не соответствующей характеристикам, в других хранилищах.

Ранее BP, оператор трубопровода Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД), выявила по итогам проверки наличие хлорорганики в некоторых резервуарах с нефтью в турецком терминале Джейхан.