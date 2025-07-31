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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Самое мощное в мире вакуумное оружие Турции

18:02 1576

Как уже сообщалось, на 17-й Международной выставке оборонной промышленности (IDEF) в Стамбуле Турция продемонстрировала две самые мощные 970-килограммовые вакуумные бомбы с глубиной проникновения 90 метров.

По данным Associated Press, термобарическое оружие GAZAP и HAYALET вытягивают весь кислород на своем пути, имеют устрашающую репутацию из-за ущерба, который оно наносит даже после первоначального взрыва.

Термобарическое оружие также называют вакуумными бомбами, топливовоздушными взрывчатыми веществами или аэрозольными бомбами, использует кислород в сочетании с топливом для создания высокотемпературного взрыва.

Представитель Минобороны Турции сообщил, что термобарическая бомба была сброшена на остров и смогла взорвать камни и почву на глубине 90 метров. «Ширина этого острова составляет 160 метров. После взрыва мы определили его последствия по всей ширине и даже за островом», — сказал он.

Чиновник сказал, что взрыв, который обычно происходит в течение 25 миллисекунд, в данном случае был установлен на протяжении 240 миллисекунд, что делает его еще более разрушительным.

Отметим, что термобарическое оружие использует кислород для создания высокотемпературного взрыва. Его взрывное действие длится дольше, чем у обычного взрыва.

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