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Поляки недовольны грузинскими мафиози

18:05 1219

Польша рассматривает возможность приостановки безвизового режима с Грузией на фоне роста преступлений, совершаемых гражданами этой страны, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Что касается граждан Грузии, у нас есть проблема с внутренней преступностью. Я знаю, что это не национальная черта грузин, я бы так не сказал, но так уж сложилось, что сегодня существуют определенные организованные преступные группировки. Мы уже провели несколько операций по депортации и не будем медлить ни минуты», – приводят слова Туска грузинские СМИ.

В марте этого года власти Польши приняли решение о депортации иностранных граждан, совершающих преступления на территории страны. За первые шесть месяцев 2025 года из страны были выдворены 39 граждан Грузии.

В конце июля польские СМИ сообщили о задержании четырех граждан Грузии по подозрению в ограблении пенсионера.

По данным МВД Польши, в 2024 году иностранцы были подозреваемыми в 5% всех зарегистрированных преступлений. С начала 2025 года обвинения в совершении преступлений в Польше были предъявлены         2 616 иностранным гражданам.

 

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