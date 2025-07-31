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Как там поживает Байден?

18:12 1128

Бывший президент США Джо Байден после ухода с поста ведет скромный образ жизни — летает коммерческими рейсами и избегает роскоши, пишет Politico со ссылкой на осведомленные источники.

«У него в подчинении всего один-два помощника и небольшая группа сотрудников Секретной службы... Он летает коммерческими рейсами, не пользуясь роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств. Он всё ещё Джо на Amtrak (американская железнодорожная компания), но также и Джо на American Airlines», — говорится в статье.

Примечательно, что выражение «Джо на Amtrak» отсылает к биографии Байдена: на протяжении десятилетий, будучи сенатором, а затем вице-президентом, он регулярно ездил поездом из своего дома в Делавэре в Вашингтон.

В то время как прохожие на улицах по-прежнему узнают Байдена и жмут ему руку, в Вашингтоне его бывшие советники дают показания о когнитивных нарушениях экс-президента и попытках скрыть его проблемы со здоровьем.

Стоит отметить, что признаки ухудшения состояния были заметны с самого начала его президентского срока: Байден падал, поднимаясь по трапу самолета, затем — на сцене, с велосипеда, допускал оговорки и проявлял забывчивость.

После провального выступления на предвыборных дебатах, минуя установленные процедуры, Байдена сменила вице-президент Камала Харрис, отмечает издание.

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