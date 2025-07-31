Мухаммед вышел на первое место в Британии

Имя Мухаммад стало лидером по популярности среди новорожденных мальчиков в Англии и Уэльсе в 2024 году, сообщает британское Управление национальной статистики (ONS).

Это уже второй год подряд, когда оно занимает первое место – в 2024-м его получил 5721 ребенок, что на 23% больше, чем годом ранее.

Среди девочек, как и в последние два года, лидируют имена Оливия и Амелия. На третью позицию поднялась Лили, вытеснившая из тройки Айлу. В Управлении национальной статистики отметили, что имя Оливия не сходит с лидирующих позиций с 2006 года — в 2024-м его получили 2761 новорожденная.

Что касается имени Мухаммад, то, не учитывая различные варианты написания, оно сохраняет лидерство с 1980-х годов. Имя означает «достойный похвалы» и связано с пророком ислама. Рост популярности объясняют увеличением мусульманских общин и влиянием известных спортсменов в Великобритании. В Управлении подчеркнули, что для точности в статистике варианты написания не объединяют.