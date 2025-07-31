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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Президент Ливана против «Хезболлы»

18:28 323

В речи по случаю Дня армии Ливана президент страны Джозеф Аун подчеркнул необходимость исключительного контроля над оружием государственными силами — армией и службами безопасности, сообщает агентство NNA.

Президент призвал укреплять суверенитет страны и «освободить оккупированные территории».

«Только оружие армии заслуживает доверия в лице агрессии — оно легитимно и служит государственным интересам», - сказал он.

По словам Ауна, никакие вооружённые группы, включая движение «Хезболла», не должны иметь армейского вооружения.

Ранее США усилили давление на Бейрут, требуя официального решения правительства по отводу вооружённых групп до возобновления переговоров о прекращении военных действий.

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