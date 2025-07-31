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Азербайджан может нанести тройной удар по европейскому футболу

Эльмир Алиев, отдел спорта
18:34 1255

Сегодня три азербайджанских футбольных клуба - «Сабах», «Араз-Нахчыван» и «Зиря» - проведут ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги конференций.

Большой футбольный вечер начнется для азербайджанских болельщиков в Масазыре. В 20:00 «Сабах» выйдет на игру с молдавским «Петрокубом». В первой игре бакинцы победили со счетом 2:0. Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Сербии во главе с Данилой Николичем.

«Сабах» в случае успеха сыграет в 3-м раунде с неудачником пары из Лиги Европы «Брага» (Португалия) - «Левски» (Болгария). В Софии команды сыграли вничью 0:0.

В 22:15 по бакинскому времени на поле стадиона в Салониках выйдут «Араз-Нахчыван» и местный «Арис». В Баку неделю назад нахчыванцы в дебютном для себя еврокубковом матче сыграли хорошо и одержали историческую победу - 2:1. Удастся ли удержать это преимущество?

Судить матч в Греции будут шотландцы во главе с Дэвидом Дикинсоном. Победитель этой пары встретится с сильнейшим в противостоянии «Торпедо» (Грузия) - «Омония» (Кипр). В первой игре киприоты дома выиграли со счетом 1:0.

Ну а закроет футбольный четверг «Зиря», которая сыграет в хорватском Сплите против «Хайдука». Матч начнется в 23:00 по бакинскому времени. Игру будет обслуживать Лука Пайретто из Италии.

На прошлой неделе на «Нефтчи Арене» команды сыграли вничью 1:1. В 3-м раунде «Зиря» может встретиться с победителем пары «Динамо-Сити» (Албания) - «Атлетик» (Андорра). В первой игре албанцы выиграли в гостях со счетом 2:1.

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