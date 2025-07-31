Азербайджан может нанести тройной удар по европейскому футболу

Большой футбольный вечер начнется для азербайджанских болельщиков в Масазыре. В 20:00 «Сабах» выйдет на игру с молдавским «Петрокубом». В первой игре бакинцы победили со счетом 2:0. Судить сегодняшнюю встречу будет бригада арбитров из Сербии во главе с Данилой Николичем.

«Сабах» в случае успеха сыграет в 3-м раунде с неудачником пары из Лиги Европы «Брага» (Португалия) - «Левски» (Болгария). В Софии команды сыграли вничью 0:0.

В 22:15 по бакинскому времени на поле стадиона в Салониках выйдут «Араз-Нахчыван» и местный «Арис». В Баку неделю назад нахчыванцы в дебютном для себя еврокубковом матче сыграли хорошо и одержали историческую победу - 2:1. Удастся ли удержать это преимущество?