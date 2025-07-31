В Австрии накрыли банду марроканцев

По данным следствия, с начала года в Австрии произошло 26 взрывов банкоматов с целью ограбления. Большая часть задержанных — граждане Нидерландов марокканского происхождения. Всего по делу проходят 33 человека.

Полиция Австрии и Нидерландов провела обыски на 12 объектах в обеих странах. В ходе рейдов были изъяты 16 скутеров, более 50 мобильных телефонов, от 400 до 500 граммов взрывчатых веществ, наркотики и 39 тысяч евро.

В последние годы ограбления банкоматов с применением взрывчатки стали широко распространены в Германии и Австрии. Злоумышленники обычно ночью подъезжают к банкомату на угнанном автомобиле, подкладывают взрывчатку и, если взрыв позволяет получить доступ к деньгам, забирают их и скрываются. Так, в Германии в 2022 году было взорвано 442 банкомата, в 2023-м – 367. В прошлом году МВД страны объявило о планах ужесточить наказание за применение взрывчатки при ограблениях банкоматов.