Туристы не дают армянам въехать в Россию

Более 1,2 тысячи армянских грузовиков ожидают прохождения через российско-грузинскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» в Грузии, сообщают армянские СМИ.

На данный момент в очереди на пропускном пункте скопились 3102 грузовика из разных стран, из которых 1213 – армянские.

Заторы вызваны наплывом российских туристов, направляющихся в Грузию и Армению, из-за чего ожидание на границе в отдельные дни может достигать восьми часов.

Международная трасса Мцхета–Степанцминда–Ларс остается единственным действующим сухопутным маршрутом между Арменией и Россией.