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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Кремль хочет торговать с США

18:50 465

Торгово-экономические отношения между Россией и США находятся на минимальном уровне, однако не должны оставаться в таком состоянии. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Вынужден согласиться с президентом США Дональдом Трампом в том плане, что действительно бизнес российско-американский практически на нуле. И не согласиться в том, что он должен там оставаться», - отметил Песков.

Ранее Трамп написал в соцсети Truth Social, что его не интересуют торгово-экономические отношения между Индией и Россией, а также восстановление их «мертвой» экономики. По его словам, у США очень мало дел с Индией из-за высоких тарифов, а с Россией - почти никакого бизнеса в целом.

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