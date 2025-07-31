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Южным корейцам разрешили общаться с северными

19:00 345

Власти Южной Кореи сняли ограничения на общение граждан с жителями КНДР, однако потребовали предварительно уведомлять соответствующие органы, сообщает Yonhap.

Министр объединения Южной Кореи Чон Дон Ён объявил о подписании указа, отменяющего прежние инструкции министерства, которые ограничивали контакты граждан с жителями Северной Кореи и позволяли отказывать в разрешениях на общение.

Глава ведомства подчеркнул, что теперь такие контакты разрешены без ограничений, но необходимо заранее уведомлять об этом Министерство объединения. По его словам, свободное общение между народами способствует укреплению взаимопонимания и мирному сосуществованию.

Ранее заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии и сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон заявила, что Пхеньян не намерен идти на переговоры с Южной Кореей, несмотря на «внешне примирительные шаги» нового президента Ли Чжэ Мёна. По ее мнению, у Северной и Южной Кореи нет тем для диалога, и Пхеньян не заинтересован в политических мерах и предложениях Сеула.

 

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