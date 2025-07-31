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Путин двинет танки на Пашиняна?!
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Путин двинет танки на Пашиняна?!

Путин посмертно наградил Вугара Гусейнова

19:06 1044

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в «Крокус сити холле», закрыв собой от огня людей.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Гусейнов награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».

Азербайджанец ценой собственной жизни прикрыл собой находившихся рядом женщин, приняв на себя огонь террористов.

22 марта 2024 года в «Крокус сити холле» на концерте группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения, концертный зал был уничтожен. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства». В ходе расследования арестованы 18 человек.

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