Путин посмертно наградил Вугара Гусейнова

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно Вугара Гусейнова, который погиб при теракте в «Крокус сити холле», закрыв собой от огня людей.
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Гусейнов награжден «за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга».
Азербайджанец ценой собственной жизни прикрыл собой находившихся рядом женщин, приняв на себя огонь террористов.
22 марта 2024 года в «Крокус сити холле» на концерте группы «Пикник» произошел теракт. В здание ворвалась группа вооруженных людей, они начали стрельбу и подожгли концертный зал. В результате нападения погибли 145 человек, более 500 получили ранения, концертный зал был уничтожен. Ответственность за теракт в «Крокусе» взяла на себя ячейка «Исламского государства». В ходе расследования арестованы 18 человек.