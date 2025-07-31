Трамп собирается завершить войну в Украине на следующей неделе

Президент США Дональд Трамп ясно дал понять, что хочет заключить соглашение для прекращения войны России в Украине к 8 августа, заявили в четверг Соединённые Штаты в Совете Безопасности ООН.

«Россия и Украина должны начать переговоры о прекращении огня и прочном мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа. Соединённые Штаты готовы принять дополнительные меры для обеспечения мира», — заявил старший дипломат США Джон Келли на заседании Совбеза.