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Венгры никакую Палестину признавать не собираются

19:22 124

Венгрия не намерена признавать палестинское государство до тех пор, пока палестинцы не достигнут мирного соглашения с Израилем, заявил глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш.

«Мы не поддерживаем признание (палестинского государства) в одностороннем порядке», — заявил Гуйяш на брифинге, комментируя вопрос о намерениях ряда стран признать независимость Палестины.

По его словам, правительство Венгрии считает, что палестинцы и Израиль — стороны ближневосточного конфликта — должны сами прийти к соглашению о мирном сосуществовании двух государств.

Президент Франции Эммануэль Макрон 24 июля заявил о готовности признать Палестину в ходе предстоящей сессии Генассамблеи ООН в сентябре. Пять дней спустя, 29 июля, канцелярия британского премьер-министра Кира Стармера сообщила, что Лондон рассматривает возможность признания палестинского государства до заседания ГА ООН — в случае, если Израиль продолжит военную операцию в секторе Газа и будет препятствовать доставке гуманитарной помощи.

Ранее аналогичные сигналы поступили от министров иностранных дел 11 европейских стран, а также Австралии и Новой Зеландии, участвовавших в обсуждении палестинского вопроса на конференции в Нью-Йорке. Позже о намерении признать Палестину также заявил премьер-министр Канады Марк Карни.

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