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Россия разбомбила квартиру израильского дипломата

19:35 2005

В результате ночного ракетного удара России по Киеву была повреждена квартира секретаря посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, сообщает MigNews.

Сама секретарь, Наталья Гонковская, не пострадала, однако ее имущество получило серьезные повреждения. Посол Бродский заверил, что посольство задействует все ресурсы, чтобы помочь в восстановлении ее жилья.

В ночь на 31 июля Россия нанесла массированный удар по Украине, применив 317 средств воздушного нападения — 309 ударных беспилотников «Шахед» и восемь крылатых ракет «Искандер-К». Основной удар пришелся на Киев, сообщили Воздушные силы ВСУ.

В результате атаки были повреждены главная мечеть Духовного управления мусульман Украины (ДУМУ) «Умма» и здание Исламского культурного центра.

Число погибших в украинской столице составило 11 человек.

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